Crna Gora preuzela predsjedavanje FINABEL poveljom

Podgorica, (MINA) – Načelnik Štaba Generalštaba, Mitar Klikovac simbolično je, u ime Vojske Crne Gore (VCG), preuzeo jednogodišnje predsjedavanje FINABEL poveljom na sastanku u Zagrebu, koji je okupio komandante kopnenih snaga evropskih zemalja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, tema sastanka je bila “Oblikovanje budućnosti borbe: nova tehnika i struktura snaga”, a renomirani stručnjaci i vojni predstavnici su razmijenili informacije, iskustva i mišljenja o savremenim bezbjednosnim izazovima, odnosno zajedničkim naporima kako bi Evropu učinili sigurnijom i jačom.

Iz tog resora su kazali da će crnogorsko predsjedavanje biti posvećeno oblasti “Promjena paradigmi: trajna održivost dronova i autonomnih sistema u modernom ratovanju”.

“VCG će tokom svog jednogodišnjeg predsjedavanja, u saradnji sa saveznicima i partnerima, pružiti podršku razvoju studija na tu temu i time dati značajan doprinos unapređenju sposobnosti i kapaciteta evropskih kopnenih snaga, odnosno dostizanju interoperabilnosti”, navodi se u saopštenju.

FINABEL povelja osnovana je 1953. godine, a prvobitni cilj joj je bio saradnja iz oblasti programa naoružanja.

Iz Ministarstva odbrane su istakli da Povelja sada predstavlja apolitičnu, fleksibilnu i nezavisnu organizaciju fokusiranu na interoperabilnost kopnenih snaga i trenutno predstavlja jedini evropski centar specijalizovan za pitanja interoperabilnosti.

Do sada je, kako su ukazali, izrađeno preko 500 bezbjednosnih studija koje su ojačale vojnu saradnju evropskih zemalja i doprinijele procesu jačanja vojne interoperabilnosti.

“Uporedo s tim, inicijativa je evoluirala u skladu sa savremenim bezbjednosnim izazovima i potrebama i posljedično postala uspješan mehanizam za usklađivanje doktrina kopnene vojske”, kaže se u saopštenju.

