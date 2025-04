Koprivica: Bemax će državi uplatiti 28,4 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Bemax uplatiće državi 28,4 miliona EUR, po osnovu izbjegnutog poreza na kapitalnu dobit i obračunate kamate, saopštio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

“Nakon prijave koju sam podnio, Bemax će državi uplatiti ukupno 28,4 miliona EUR, po osnovu izbjegnutog poreza na kapitalnu dobit i obračunate kamate”, napisao je Koprivica u objavi na mreži X.

Kako je naveo, iako je Bemax pokušao da izbjegne tu obavezu, kroz konstrukciju u ugovoru, zakon je bio jači.

Koprivica je rekao da je ovo poruka svima da je vrijeme izbjegavanja poreza i dogovora iza zatvorenih vrata prošlo.

“Borba za pravdu i jednakost pred zakonom se nastavlja. Institucije moraju služiti građanima, a ne privilegovanima”, naveo je Koprivica.

