Iskra sa Mornarom, Petrovac rival Dečića

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Petrovca u polufinalu Kupa Crne Gore igraće protiv Dečića, dok će Iskra biti rival Mornara, odlučeno je danas žrijebom u Kući fudbala, u Podgorici.

U polufinalu Kupa Crne Gore igraju se dvije utakmice.

Prvi mečevi, u kojima će domaćini biti Iskra i Petrovac, na programu su 16. aprila, dok su revanš mečevi 14 dana kasnije.

Finale Kupa Crne Gore zakazano je za 29. maj.

