Prvi trijumf kadeta u Tunisu

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras Tunis 24:20, u utakmici četvrtog kola Mediteranskog prvenstva za igrače do 17 godina.

To je prvi trijumf crnogorskih rukometaša na šampionatu, u kojem su osvojili 4,5 od mogućih pet bodova.

Crnu Goru su do pobjede vodili Danilo Gutić sa devet i Mihailo Jovićević sa pet golova.

Crnogorski rukometaši ranije danas poraženi su od Hrvatske 27:11 i upisali treći poraz na šampionatu.

Izgubili su i od Kuvajta (20:14) i Grčke (17:15).

U duelu sa Hrvatskom, najefikasniji u crnogorskom timu bio je Mihailo Jovićević sa tri gola, dok su po dva postigli Oleg Šćekić, Matija Kapičić i Ognjen Pejaković.

Crnogorska reprezentacija, koja nakon četiri odigrana meča ima osvojenih 7,5 bodova, u posljendjem kolu sjutra će igrati sa Italijom (14.30).

