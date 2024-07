Kadeti poraženi od Srbije

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Tivtu, u prijateljskom meču, od Srbije 69:63.

Meč je odigran u okviru priprema za B prvenstvo Evrope, koje će od 8. do 17. avgusta biti odigran u Skoplju.

Izabranici Demira Kalića sjajno su otvorili meč – nakon pet minuta bilo je 9:2, vodili su i 17:5, dok je na kraju prve dionice bilo 22:12.

Prednost je i na polovini meča bila dvocifrena (40:30).

U trećoj dionici Srbija je uspjela da crnogorski tim zaustavi na 13 poena, smanji prednost i da u uzbudljivom finišu stigne do rekordne razlike i pobjede – 69:63.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Ðorđe Đukanović sa 14, Miloš Veković dodao je 13, a poen manje Mićković.

Crnogorski kadeti odigrali su sedmi meč u pripremnim mečevima, a protiv Srbije upisali su treči poraz.

Prethodno su dva puta izgubili od Hrvatske, dok su dobili oba duela sa Sjevernom Makedonijom i po jedan protiv Bosne i Hercegovine i U18 selekcije Saudijske Arabije.

Posljednji test uoči B prvenstva Evrope crnogorska reprezentacija imaće sjutra (10.30) u Tivtu sa Srbijom.

