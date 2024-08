Kadeti poraženi nakon produžetka

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas nakon produžetka od Holandije 74:73, u drugom kolu C grupe Evropskog prvenstvu B divizije u Skoplju.

To je prvi poraz crnogorskih kadeta, nakon jučerašnjeg startnog trijumfa protiv Islanda.

Holandija je upisala drugi trijumf i zadržala maksimalan učinak.

Sam početak meča, koji je donio egal i česte promjene vođstva, garantovao je da će se gledati neizvjestan duel.

Crna Gora je nakon preokreta povela 14:10, Vuk Ivelja pogodio za 18:13, da bi Đorđe Đukanović stavio tačku na prvu dionicu za prednost 20:15.

U drugom periodu Holandija je postigla čak 31 poen i napravila preokret.

Crna Gora je u 14.minutu imala minimalnu prednost 26:25, a onda je Holandija napravila preokret i na poluvremenu povela 46:38.

Crnogorski kadeti uspjeli su da preokrenu i da nakon dužeg vremena ponovo povedu u 26.minutu, kada je Đukanović pogodio za 50:48.

Uslijedila je drama, Holandija je uglavnom bila u plusu, a onda je Đukanović u 39. minutu pogodio za 70:70.

Oba tima imala su priliku da trijumfuju, ali se otišlo u produžetak.

U dodatnih pet minuta Holandija je vodila, a u posljednjem napadu Đukanović promašio šut za pobjedu.

Đukanović bio bio najefikasniji sa 18 poena, a imao je nevjerovatnih 26 skokova i 5 ukradenih lopti.

Istakli su se Jakša Mićković i Dušan Stanković sa po 15 poena.

Stanković je imao i 16 skokova.

Crna Gora će sjutra u 15 sati igrati protiv Češke.

(kraj) eml

