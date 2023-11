Kadeti počeli pripreme za start kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore okupila se danas u Podgorici i počela pripreme za preliminarnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selektor Radovan Kavaja na pripreme je pozvao 25 igrača.

Na spisku su golmani – Tomaš Đurović (Iskra) i Uroš Ilinčić (Budućnost);

odbrana – Danis Muković (Novi Pazar, Srbija), Zarija Mugoša, Vojislav Jokić, Lazar Martinović (Budućnost), Maksim Đukić (Berane), Miloš Maraš (Grafičar, Srbija), Luka Šćekić (Budva), Vasilije Novaković (Arsenal) i Todor Miljanić (Sutjeska);

vezni red – Minja Knežević (Grafičar, Srbija), Stefan Mijović (Kom), Petar Barjaktarović (Berane), Mladen Račić (Podgorica), Luka Perović (Mornar), Vuk Pavićević, Lazar Savović (Budućnost), Matija Nikčević (Sutjeska), Nikola Balević (Budva), Vasilije Kračković (Zeta), Petar Jauković (Vojvodina, Srbija) i Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb, Hrvatska) i

napad: Andrej Kostić (Budućnost) i Andrej Pima (Grbalj).

Crnogorski fudbaleri igrače u petoj grupi, u kojoj su još ,,domaćin turnira Portugal, Češka i Albanija.

Prvi meč na turnir crnogorska selekcija igraće 15. novembra protiv Češke, tri dana kasnije sastaće se sa Portugalom, dok će u posljednjem kolu, 21. novembra, rival biti Albanija.

Konačan spisak od 20 putnika za Portugal, selektor Kavaja odrediće 12. novembra.

