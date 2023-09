Kadeti pobijedili Luksemburg

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je večeras u Osteru, u prvom od dva prijateljska meča, selekciju

Luksemburga 3:1.

Luksemburg je do prednosti došao u 32. minutu, Joan Kevedo je, nakon ukradene lopte, izašao sam ispred golmana Tomaša Đurovića i savladao ga.

Crna Gora je izjednačila u 54. autogolom Alešandrea Tavareša, a šest minuta kasnije i povela golom Luke Šćekića.

Konačan rezultat postavio je Matija Nikčević u 77. minutu.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da su u prvom poluvremenu bilo grešaka, iz kojih je i primljen gol.

“Bili smo dosta anemični, ujedno i brzopleti u situacijama kada smo imali prilike za postizanje gola. U drugom poluvremenu druga slika. Dosta smo bili agresivniji i sa vise ideje, postigli smo tri gola, a promašili još toliko dobrih šansi. Zadovoljstvo je kad se pobijedi protivnik na ovom nivou, ali imamo još mnogo posla da bismo igrali dobro u kontinuitetu”, rekao je Kavaja.

Novi duel istih rivala na programu je u četvrtak (17).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS