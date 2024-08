Kadeti izgubili elitni rang, sele se u B diviziju

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore izgubila je status člana elitnog ranga evropskog rukometa.

Generacija koju predvodi trener Filip Popović poražena je danas nakon slabijeg izvođenja sedmeraca od Italije 28:26, u razigravanju za plasman od 17. do 24. mjesta na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Podgorici.

Italija je drugi put na ovom prvenstvu bila bolja od crnogorske reprezentacije, pa će Crna Gora za dvije godine igrati u B diviziji.

Nije pomoglo ni šest golova prednosti koje je Crna Gora imala u finišu prvog poluvremena, ni to što su u posljednjim trenucima meča izborili sedmerce – 25:25 nakon 60 minuta igre.

U penal seriji, pogodio je samo Božović, sedmerce nijesu realizovali Radoičić, Lalošević i Gutić, pa je Italija zasluženo došla do pobjede i prilike da se protiv Rumunije bori za opstanak u A diviziji.

Mario Maljević je bio najefikasniji u našem timu sa šest golova.

Posljednji meč na prvenstvu, crnogorska reprezentacija odgraće u nedjelju, kada će Ukrajina biti protivnik u meču za 23. mjesto.

Duel nema rezultatski značaj jer su oba tima izgubila status člana A divizije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS