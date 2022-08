Kadeti deveti u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore kao devetoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina.

Crnogorski košarkaši savladali su danas u Skoplju, u meču za deveto mjesto, selekciju Letonije 64:54.

To je njihov treći uzastopni trijumf, nakon što su slavili protiv Hrvatske 72:65 i Poljske 87:69 i izborili opstanak u A diviji.

Takmičenje u grupi, u prvoj fazi šampionata, završili su sa sva tri poraza – od Sjeverne Makedonije 69:62, Španije 74:66 i Grčke 79:45, a u osmini finala izgubili su od Italije 78:72.

Najzaslužniji za trijumf crnogorske selekcije u posljednjem meču na šampionatu bio je David Mirković sa 28 poena.

Po devet dodali su Marko Radunović i Andrija Jošović, dok je sa osam poena meč završio

U letonskoj selekciji najbolji je bio Pauls Martins Katlaps sa 17 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS