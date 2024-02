Kadeti Budućnost voleja šampioni Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budućnost voleja osvojili su titulu prvaka Crne Gore u konkurenciji kadeta.

Izabranici Dejana Radića u finalnom meču pobijedili su Galeb Liko Soho Group iz Bara 3:0 (25:11, 25:15 i 25:14).

Prethodno su u u polufinalu slavili protiv Budve 3:0 (25:14, 25:8 i 25:15).

Kao trećeplasirani turnir su završili odbojkaši Jedinstva iz Bijelog Polja.

