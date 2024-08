Kacbergu zlato u bacanju kladiva

Podgorica, (MINA) – Kanadski atletičar Itan Kacberg novi je olimpijski šampion u bacanju kladiva.

Kacberg je zlatni hitac bacio već u prvoj seriji – 84 metara i 12 centimetara.

Bolji od svih ostalih ui finalu bio je i njegov rezultat u drugoj seriji 82,28.

Srebro je osvojio Mađar Benće Halas sa 79,97, a bronzu Ukrajinac Mihajlo Kohan sa rezultatom 79,39 metara.

