Juniorke ubjedljive na startu

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu B prvenstva Evrope.

Crnogorske juniorke savladale su danas u Pleoštiju, u meču D grupe, selekciju Rumunije 78:56.

Domaćin je u 25. minutu vodio 47:40, ali je ostatak meča pripao izabranicama selektora Petra Stojanovića.

Crnogorske košarkašice do kraja meča ubacile su 38, a primile svega devet poena, napravile veliki preokretr i upisale ubjedljiv trijumf.

Najefikasnija u timu Crne Gore bila je Jelena Bulajić sa 26, dok je Atina Radević ubacila 23 poena.

Crnogorska reprezentacija drugi meč na šampionatu igra u nedjelju protiv Švedske.

