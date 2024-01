Juniorke startovale porazom

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igračice rođene 2005.godine i mlađe, poražena je na startu Zonskih kvalifikacija za U20 Evropsko prvenstvo 2024.

Crnogorske odbojkašice poražene su dananas u prvom kolu od Grčke 3:2 (25:13, 25:11, 23:25, 23:25 i 16:14).

Selektor Mladen Miladinović je, nakon dva lošije odigrana seta, pružio šansu najmlađim članicama, koje su odigrale veoma dobro.

Uspjele su da osvoje naredna dva seta i utakmicu odvedu u peti odlučujući set.

U petom setu viđena je prava drama, juniorke Grčke imale su prednost 8:4 i 11:6, ali su izabranice selektora Miladinovića uspjele da se vrate u meč (12:12).

Izjednačile su i na 14:14, ali nijesu uspjele da izbjegnu poraz.

Najefikasnije u crnogorskoj selekciji bile su kapitenka Gordana Madžgalj i Darja Popović sa po 15 poena, devet je upisala Viktorija Čoković, a osam Kristina Božović.

Na drugoj strani, dominirala je Dimitra Nanu sa 27 poena.

U20 reprezentacija Crne Gore u četvrtak (17.00) igraće protiv selekcije Srbije u utakmici grupe B, a istog dana igraće Rumunija i Kosovo u grupi A.

Prvog takmičarskog dana, Srbija je slavila protiv Grčke rezultatom 3:0, dok je u grupi B Turska bila bolja od Rumunije maksimalnim rezultatom 3:0.

