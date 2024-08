Juniorke pobijedile BIH

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarka reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras selekciju Bosne i Hercegovine 68:56, u četvrtom kolu B prvenstva Evrope u Rumuniji.

Crnogorske juniorke upisale su četvrti trijumf i zadržale maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Jelena Bulajić sa 26, Atina Radević dodala je 16, dok je Janja Dragišić meč završila 12 poena.

Crna Gora će u posljednjem kolu, sjutra u 15 sati, igrati protiv Ukrajine za prvo mjesto u D grupi.

