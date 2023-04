Junčaju bronzana medalja, Marašaj petoplasirani

Podgorica, (MINA) – Član Tekvondo kluba Besa, Nikola Junčaj, osvojio je bronzanu medalju u formama na Evropskom klupskom prvenstvu u Sofiji.

On se takmičio u kategoriji veterana, do 40 godina.

Uspješan nastup Bese kopletirao je petoplasirani Toni Marašaj, u konkurenciji takmičara do 30 godina.

“Najuspješniji formaš u Crnoj Gori na žalost ostao je u Sofiji bez medalje, ali je osvojio nove bodove za rang listu evropske i svjetske asocijacije”, kazao je njegov trener Nikola Gergaj agenciji MINA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS