Jovović prvak Balkana, šest medalja drugog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Nemanja Jovović osvojio je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Ljubljani.

On je do zlatnog odličja došao u kategoriji mlađih seniora, u kategoriji preko 84 kilograma.

Srebrne medalje osvojili su kadeti Stefan Miljanić (do 70) i Saša Petrić u katama.

Bronzani su bili kadeti Benjamin Aljošević u katama i borbaši Vuk Vučinić (do 63) i Anes Arifaj (do 70).

Crna Gora nakon dva takmičarska dana ima tri zlatne medalje, dvije srebrne i šest bronzanih odličja.

Zlatni su juče bili mlađi senior Emre Saljiu i kadetkinja Katarina Đukić, a bronzani kadeti Mia Ramović u katama i Balša Danilović (do 52) i junior Lazar Đurčević (do 68).

Šampionat će biti nastavljen sjutra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS