Joksimović objavio spisak za pripreme za EP

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Ivan Joksimović, saopštio je spisak igrača za pripreme za Evropsko prvenstvo, koje će od 28. avgusta do 16. septembra biri odigrano u Italiji, Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj i Izraelu.

Seniori Crne Gore sve utakmice grupne faze igrati u Skoplju, a protivnici u grupi C, pored Sjeverne Makedonije, biće će im selekcije Holandije, Danske, Češke i Poljske.

Joksimović je pozvao 18 odbojkaša. Na spisku su:

tehničari – Danilo Dubak (Budućnost volley), Rastko Milenković (Budva) i Marko Joksimović (Katar Sport)

srednji blokeri – Luka Babić (Surabaya Samator, Indonezija), Matija Ćinćur (Budva), Blažo Milić (Makabi, Izrael), Srđan Petrović (Jedinstvo) i Nikola Đurović (Jedinstvo);

korektori – Aleksandar Minić (Džakarta Pertamina, Indonezija), Đorđe Jovović (Triglav, Slovenija) i Bojan Strugar (Budućnost volley);

primači servisa – Marko Bojić (Al Nasr, Saudijska Arabija), Vojin Ćaćić (Fridrihshafen, Njemačka), Ivan Zvicer (Al Džazira, Emirati), Jovan Delić (Makabi, Izrael), Benjamin Hadžisalihović (Budva) i Nemanja Peruničić (Merkur Maribor, Slovenija)

libero – Milan Rovčanin (Jedinstvo).

Crnogorski odbojkaši okupiće se 17. jula u Kolašinu.

U toku pripremnog perioda izabranici selektora Joksimovića odigraće sedam mečava.

Crna Gora će u Kolašinu ugostiti Izrael 7. i 8. avgusta i Kamerun, sa kojom će odigrati tri meča 15, 16. i 18. avgusta.

Posljednju provjeru pred početak Evropskog prvenstva crnogosrki nacionalni tim imaće 23. i 24. avgusta sa B reprezentacijom Japana u Kolašinu.

U stručnom štabu, pored selektora Joksimovića, biće pomoćni treneri Miloš Marković, Miljan Bošković i Darko Prebiračević, kondicioni treneri Vladimir Živanović i Mirko Eraković, statističar Luka Zucović i fizioterapeut Nikola Vojinović.

