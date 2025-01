Jokić i Džejms predvode tim Zapadne konferencije na Ol star meču

Podgorica, (MINA) – Košarkaš Denvera Nikola Jokić, Lebron Džejms iz Los Anđeles Lejkersa, Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome, Stefen Kari iz Golden Stejta i Kevin Durent iz Finiksa činiće startnu petorku Zapada na ol-star utakmici u San Francisku, saopštila je NBA liga.

Jokiću će to biti sedmo, a Džejmsu rekordno 21. učešće na utakmici svih zvijezda.

Iz Istočne konferencije izabrani su Janis Adetokunbo iz Milvokija, koji je drugu godinu uzastopno dobio najviše glasova navijača, Karl-Entoni Tauns i Džejlen Branson iz Njujorka, Donovan Mičel iz Klivlenda i Džejson Tejtum iz Bostona.

Starteri su izabrani na osnovu 50 odsto glasova navijača, 25 odsto medija i 25 odsto glasova igrača.

Ostalih 14 učesnika ol-stara izabraće treneri, a odluka će biti objavljena 30. januara.

Ol-star meč biće odigran u noći između 16. i 17. februara.

Od ove godine ol-star je u novom formatu, igraće se tri utakmice, 24 igrača podijeljena su u tri tima, a biraće ih Šekil O#Nil, Čarls Barkli i Keni Smit.

Četvrtu ekipu činiće rukiji i igrači iz turnira Zvijezde u usponu.

Igraće se dvije polufinalne utakmice, a pobjednici će igrati u finalu.

Mečevi će se brzo odvijati, pošto će pobjednik biti ekipa koja postigne 40 poena.

Trener Zapada je Mark Dejno iz Oklahome, a Istok će predvoditi Keni Atkinson iz Klivlenda.

Njihovi pomoćnici vodiće ostale ekipe.

