Jokić i Dončić u idealnoj petorci NBA lige

Podgorica, (MINA) – Nikola Jokić i Luka Dončić izabrani su u idealnu petorku NBA lige, objavljeno je na zvaničnom sajtu tog takmičenja.

NBA liga objavila je danas idealne petorke lige, nakon glasanja medijskih ličnosti kojima je liga ukazala povjerenje.

Izabrano je 15 košarkaša raspoređenih u tri idealne petorke.

Prvu petorku, osim Jokića i Dončića, čine Grk Janis Adetokumbo, Šej Gildžes Aleksander kanadski košarkaš, drugoplasirani u ovogodišnjem izboru za MVP-a lige, kao i Džejson Tejtum prva zvijezda Boston Seltiksa.

Dončić je, uz Kevin Durent i Tim Dankan, jedini igrač koji je do 26 godine čak pet puta biran u idealnu petorke.

Drugu petorku čine Entoni Edvards (Minesota Timbervulvs), Džejlen Branson (Njujork Niks),

Entoni Dejvis (Los Anđeles Lejkers), Kevin Durent (Finiks Sans) i Kavaj Lenard (Los Anđeles Klipers), a treću Tajris Haliburton (Indijana Pejsers),

Stefn Kari (Golden Stejt Voriors), Devin Buker (Finiks Sans), Lebron Džejms (Los Anđeles Lejkers) i Domantas Sabonis (Sakramento Kings).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS