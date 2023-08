Janković i zvanično novi trener Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Vladimir Janković novi je šef stručnog štaba Sutjeske, saopšteno je iz nikšićkog fudbalskog kluba.

On je na kormilu kluba naslijedio Nenada Brnovića.

Janković je trenersku karijeru započeo u svojoj školi fudbala, a prvi klupski angažman imao je u ukrajinskom velikanu – ekipi Dinama iz Kijeva 2005. godine.

Nastavio je kao član stručnog štaba Voždovca i Bežanije – na kratko je bio i šef stručnog štaba Voždovca.

Bio je i saradnik Vladanu Milojeviću punih osam godina kada su sa dosta uspjeha predvodili Čukarički, Omoniju, Panionios i Crvenu Zvezdu.

Janković 2021. godine preuzima OFK Titograd, a u Crnoj Gori je bio šef stručnog štaba Petrovca i Dečića.

Poslednja stanica, pred dolazak na stadion kraj Bistrice bio mu je litvanski Riteriai.

Jankoviću će asistirati Boris Miličković i Stefan Tomašević, trener golmana biće Dragoslav Albijanić, fitnes trener Marko Jevremović, dok će novi tim menadžer biti Željko Perović.

Dosadašnji tim menadžer Ivan Janjušević i trener golmana Zoran Radović će svoj angažman nastaviti u mlađim kategorijama našeg kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS