Jadran u Ligi šampiona, ubjedljiv i protiv Barselone

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana plasirali su se u grupnu fazu Lige šampiona.

Jadran je danas u Dubrovniku, u posljednjem kolu preliminarnog turnira, savladao Barselonu 14:10 i sa maksimalnim učinkom, kao prvoplasirani u grupi, izborio nastavak takmičenja.

Prethodno je slavio protiv Banja Luke 35:3, Juga 14:12 i Dinama iz Bukurešta 15:8.

U meču za prvo mjesto u grupi i glavnu rundu Lige šampiona, Jadran je pitanje pobjednika riješio u trećoj četvrtini, koju je je dobio 5:1 i uoči posljednjih osam minuta stekao šest golova prednosti (13:7).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Aleksandar Ivović, Dmitri Holod i Danilo Radović sa po tri, Đorđe Lazić postiga je dva, a po gol Jovan Vujović, Vasilije Radović i Vuk Milojević.

U španskom timu bolji od ostalih bili su Abel Ramon i Kas Te Ril sa tri pogotka.

Jadran će u nastavku Lige šampiona igrati u grupi C, gdje se nalaze Barseloneta, Marsej i Vašaš.

Primorac, kao prvak Crne Gore, izborio je direktan plasman u Ligu šampiona, a takmičiće se u grupi D sa Olimpijakosom, Savonom i pobjednikom kvalifikacione grupe, u kojoj su Sabadelj, Ortiđa, Šabac i Pai di Eks.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS