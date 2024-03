Jadran slavio u Trebinju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana nijesu uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale Eurokupa.

Jadran je danas u Trebinju, u revanš meču osmine finala, savladao italijansku Savonu 13:12, ali nije uspio da nadoknadi zaostatak iz prvog meča.

Savona je prvi međusobni duel u svom bazenu dobila 16:10.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Ivan Nagajev sa četiri, Jovan Vujović je postigao tri, a po dva gola Uroš Vučurović i Lazar Vukićević.

Po jednom u listu strijelaca upisali su se Danilo Radović i Matija Sladović.

U ekipi Savone najbolji je Lorenzo Bruni sa tri gola.

Jadran je sezonu počeo u Ligi šampiona, ali se nakon grupne faze preselio u Eurokup.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS