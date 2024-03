Jadran sjutra u Trebinju protiv Savone

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana igraće sjutra u Trebinju sa italijanskom Savonom revanš utakmicu osmine finala Eurokupa.

Savona je prvi međusobni duel u svom bazenu dobila 16:10.

Trener Jadrana Petar Radanović kazao je da optimista i da ukoliko njegovi igrači budu na pravom nivou mogu doći do pobjede.

“Ukoliko uđemo u pravi ritam, iskoristimo greške rivala i naša odbrana bude na većem nivou, nadam se da ćemo imati priliku i da anuliramo prednost iz Italije”, rekao je Radanović.

Govoreći o prvom duelu, Radanović je kazao da su uvidjeli svoje greške.

“Gol razlika jeste velika, ali prošle su dvije sedmice od njega. Spremali smo se, analizirali i uvidjeli koje greške smo imali. Bilo je manje agresivnosti, a plivanje i duele jedan na jedan moramo da podignemo na veći nivo i izborimo se za pozicije koje su nam potrebne”, dodao je Radanović.

Utakmica u Trebinju počeće u 18 sati.

Jadran je sezonu počeo u Ligi šampiona, ali se nakon grupne faze preselio u Eurokup.

