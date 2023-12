Jadran protiv Savone u osmini finala Eurokupa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolosti Jadrana u osmini finala Eurokupa igraće protiv Italijanske Savone, odlučenio je danas žrijebom u Barseloni.

Savona će biti domaćin prvog meča, 8. marta.

Revanš je 15. dana kasnije u Herceg Novom.

Jadran je sezonu počeo u Ligi šampiona, ali se nakon grupne faze preselio u Eurokup.

