Jadran petercima bolji od Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana pobijedili su večeras u Trebinju ekipu Crvene zvezde, nakon boljeg izvođenja peteraca, rezultatom 21:20, u trećem kolu C grupe Lige šampiona.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 8:8.

Beogradski tim bio je blizu trijumfa u regularnom toku, početkom posljednje četvrtine vodio je 8:5, ali je Jadran do kraja uspio da izjednači i izbori peterce.

U penal seriji pobjednik duela odlučen je u 14. seriji.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, u regularnom toku, bio je Martin Gardašević sa četiri, dok su po gol postigli Dmitri Holod, Danilo Radović, Ivan Nagajev i Bojan Banićević.

Dvostruki strijelci za Crvenu zveudu bili su Gavril Subotić, Lukas Siman i Marko Radović.

To je prvi trijumf Jadrana ove sezone, nakon poraza u Budimpešti od Ferencvaroša 9:7 imenjaka iz Spilta 11:10.

Crvena zvezda je i poslije trećeg kola bez pobjede, sa samo jednim osvojenim bodom.

Jadran će u četvrtom kolu, 31. oktobra, igrati protiv Ferencvaroša.

