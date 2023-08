Izrael slavio nakon pet setova

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Kolašinu, u drugom prijateljskom meču, od Izraela 3:2 (24:26, 25:17, 19:25, 25:23 i 15:7).

U taj-breku riješen je i jučerašnji prvi međusobni duel, koji je pripao crnogorskim odbojkašima.

Selektor Ivan Joksimović kazao je da je cjelokupan utisak dvomeča sa Izraelom pozitivan.

“Mogu da kažem da je deset setova proteklo u kvalitetnoj igri. Ako se osvrnemo na večerašnju utakmicu, koja je takođe bila jako kvalitetna, možemo da kažemo da je u njoj iskazan veliki voljni momenat za pobjedom”, rekao je Joksimović.

Selekciju Ivana Joksimovića očekuje nastavak treninga, a test utakmice sa Japanom, pred polazak za Skoplje, zakazane su za 23. (20.00h) i 24. avgust (17.00h).

U planu su bili i prijateljski mečevi sa Kamerunom, koji su otkazani zbog problema Kamerunaca sa dobijanjem viza.

Crna Gora za glavni grad Sjeverne Makedonije putuje 29. avgusta, a u grupi C Eurovoleja igraće sa selekcijama Holandije, Sjeverne Makedonije, Danske, Češke i Poljske.

Po četiri najbolje reprezentacije plasiraće se u osminu finala, a C grupa ukršta se sa grupom A u kojoj su prvak Evrope Italija i Srbija, Njemačka, Belgija, Estonija i Švajcarska.

