Ivanović i Vujisić sude meč EHF kupa

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sudijski par, Stefan Ivanović i Marko Vujisić, sudiće meč trećeg kola EHF kupa između rukometaša austrijskog Fajversa i slovenačke Riko Ribnice, saopšteno je iz Zajednice rukometnih sudija Crne Gore.

Utakmica je na programu 3. decembra u Beču.

To je Ivanoviću i Vujisiću četvrta nominacija nakon Evropskog prvenstva u Podgorici, gdje su sudili meč za bronzanu medalju.

Najmlađi crnogorski sudijski par dijelio je pravdu i u meču prvog kola EHF kupa, između Izviđača i Linca, na turniru IHF trophy u Prištini i dvomeč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo između rukometašica Bosne i Hercegovine i Grčke.

