Italija rival rukometašima Crne Gore u baražu

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore u baražu za Svjetsko prvenstvo igraće protiv Italije.

Italija je večeras u Peskari, u revanš meču pretkvalifikacija, savladala Belgiju 33:31 i sa dva trijumfa izborila baraž.

Prvi duel u Belgiji dobila je 29:25.

Crna Gora će prvi meč baraža igrati u gostima 8. ili 9. maja, dok je revanš u Crnoj Gori tri dana kasnije.

Svjetsko prvenstvo za rukometaše na programu je od 14. januara do 2. februara 2025. godine u Hrvatskoj, Norveškoj i Danskoj.

