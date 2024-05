Iskri devet medalja u Ohridu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre osvojili su devet medalja na tradicionalnom međunarodnom turniru u Ohridu.

Nastup su završili sa po tri zlatne i srebrne i bronzane medalje, u konkurenciji više od 450 takmičara iz pest država.

Zlatne medalje osvojili su Iskra Žarić (2015, preko 28), Gavrilo Joličić (U12, preko 45) i Martina Todorovic (U12, do 35 kilograma).

Žarić je bila srebrna u borbama, u konkurenciji takmičarki rođenih 2014. godine, do 32 kilograma, a Joličić ima i bronzu do 14 godina, u kategoriji preko 55 kilograma.

Srebrni su bili i Đorđe Prelević (2015, do 30) i Pavle Pavićević u borbama (2013, do 35), dok su sa bronzanim odličjima nastup završili Oleg Božović (do 14 godina, preko 55 kilograma) i Ena Ramović (2012, do 20).

Uspješan takmičarski dan kluba iz Danilovgrada upotpunio je kataš Saša Petrić, koji je na Roda kupu u Beogradu osvojio zlatnu medalju u konkurenciji juniora.

Najmlađe reprezentativce Iskre narednog vikenda očekuje nastup na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu.

