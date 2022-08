Iskra i Budućnost bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Iskre i Budućnosti igrali su večeras u Danilovgradu neriješeno 1:1, u odgođenom meču prvog kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Gosti su poveli golom Stefana Miloševića u četvrtom minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Damir Kajošević u 47. minutu.

Iskra je i nakon petog odigranog meča bez pobjede ove sezone, sa samo dva osvojena boda.

Budućnost je upisala prvi remi, a ima i po dva trijumfa i poraza.

U duelu protiv Budućnosti ekipu Iskre vodio je trener Aleksandar Nedović, koji je sezonu počeo na klupi podgoričkog tima.

U narednom kolu, u nedjelju, Iskra će igrati u Bijelom Polju protiv Jedinstva, dok će Budućnost u Kotoru biti gost tivatskog Arsenala.

