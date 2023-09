IO: Izborna Skupština Udruženja klubova FSCG – Centar

Podgorica, (MINA) – Izborna Skupština Udruženja klubova FSCG – Centar biće održana 8. novembra, odlučio je Izvršni odbor (IO) Fudbalskog saveza.

Navodi se da je IO, postupajući po rješenju i instrukcijama Inspekcije za sport, zakazao sjednicu na kojoj će biti izabran predsjednik Udruženja.

Mjesto predsjednika Udruženja klubova FSCG – Centar upražnjeno je od smrti dosakorašnjeg prvog čovjeka tog tijela, Vladana Vučelića.

Ulogu vršioca dužnosti predsjednika od tada obavlja Nikola Prentić.

Na sjednici je donijeta i odluka o uvećanju finansijske pomoći klubovima koji se takmiče u seniorskim ligama Udruženja klubova.

“Od ove sezone pomoć će iznositi 8. 000 EUR. Ujedno, klubovima iz Udruženja koji imaju selekcije u mlađim kategorijama na nacionalnom nivou biće uplaćena finansijska pomoć u iznosu od 6.000 EUR po selekciji”, saopšteno je nakon sjednice.

Usvojen je i Pravilnik o fudbalskim agentima FSCG koji je u saglasnosti sa FIFA Pravilnikom o agentima i koji će se primjenjivati od 1. oktobra 2023. godine.

Izvršni odbor verifikovao je odluke Odbora za hitna pitanja i usvojio zapisnik sa 11. sjednice održane 20. juna.

