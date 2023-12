IO FSCG: Novi selektor do kraja januara

Podgorica, (MINA) – Izvršni odbor Fudbalskog saveza prihvatio je izvještaj doskorašnjeg selektora A reprezentacije Miodraga Radulovića i zahvalio mu se na predanom i odgovornom radu.

Radulović je prošlog mjeseca u saopštenju obavijestio javnost da nakon tri godine i isteka ugovora napušta kormilo reprezentacije.

Izvršni odbor je, nakon sjednice, saopštio, da je usaglašeno da rukovodstvo Saveza u narednom periodu obavi razgovore sa kandidatima za selektora kako bi do kraja januara 2024. godine bio izabran Radulovićev nasljednik.

Prihvaćeni su i izvještaji selektora mlade, omladinske, kadetske, pionirske, ženskih i futsal reprezentacija.

Ugovori sa selektorima omladinske, kadetske, pionirske, ženskih i futsal reprezentacija biće produženi za narednu godinu.

To znači da će Goran Perišić (U19), Radovan Kavaja (U17), Minja Ljumović (U15), Mirko Marić (ženske selekcije) i Sveto Ljesar (futsal) i dalje biti selektori svojih selekcija.

Donijeta je odluka o organizaciji Škole fudbala za generaciju igača rođenih 2008. godine i mlađih koji će u oktobru učestvovati u kvalifikacijama za plasman na U17 Evropsko prvenstvo.

Škola fudbala biće organizovana shodno principima primijenjenim u radu sa generacijom igrača rođenih 2006. godine, a za realizaciju ovog projekta biće zadužen stručni štab kadetske reprezentacije.

Na današnjoj sjednici za potpredsjednika Saveza i člana Odbora za hitna pitanja, na predlog predsjednika Dejana Savićevića, izabran je Dejan Ognjanović.

On će biti četvrti potpredsjednik FSCG, uz Mojaša Radonjića, Vojislava Došljaka i Tomislava Čelebića.

Prihvaćeni su i izvještaji Komisije za takmičenje, Sudijske komisije, Disciplinske komisije i Komisije za bezbjednost i sigurnost o jesenjem dijelu sezone 2023/24 u takmičenjima kojima rukovodi Fudbalski savez.

Usvojen je i predlog izmjene kalendara takmičenja za proljećnji dio sezone 2023/24 kojim je predviđeno da se takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi i Drugoj ligi završi 25. maja, dok je finale Kupa Crne Gore zakazano za 30. maj 2024. godine.

Izvršni odbor prihvatio je predlog Komisije za takmičenje koji se odnosi na odigravanje Futsal Kupa Crne Gore, pa će se to takmčenje, u kojem učestvuje osam najbolje plasiranih ekipa Futsal lige Crne Gore na kraju jesenjeg dijela, odigrati u pauzi između dva dijela prvenstva.

Usvojen je i izvještaj o radu Centra za edukaciju trenera FSCG, izvještaj o radu Školskog fudbalskog saveza i pravilnik o izmjenama i dopunama pravilinka o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA.

Izvršni odbor uvažio je zahtjev nekoliko fudbalskih klubova za pomoć u realizaciji projekata vezanih za unaprijeđenje fudbalske infrastrukture.

Prihvatio je molbu organizatora turnira „Cross park 2023“ za finansijsku pomoć u organizaciji turnira i molbu za finansijsku pomoć u organizaciji manifestacije Ulcinjski mundijal prijateljstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS