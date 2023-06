Injac: Glavni grad nastaviće da podržava Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Glavni grad nastaviće sa podrškom Košarkaškom klubu Budućnost Voli, sa uvjerenjem da će se benefiti saradnje manifestovati dobrim rezultatima na terenu, kazala je gradonačelnica Podgorice Olivere Injac.

Injac je sa predsjednikom i članom Upravnog odbora podgoričkog kluba Draganom Bokanom i Vanjom Mugošom, razgovarala o nastavku saradnje, imajući u vidu značaj kluba, tradiciju, a posebno ostvarene rezultate u prethodnom periodu.

Ona je naglasila da je veoma značajno da se nastavi saradnja koja može donijeti značajne benefite i za klub, ali i za Glavni grad.

“Nova gradska uprava će adekvatno reagovati u odnosu na ono što su potrebe KK Budućnost Voli i nastaviti sa podrškom klubu, sa uvjerenjem da će se benefiti saradnje manifestovati dobrim rezultatima na terenu“, kazala je Injac.

Tokom sastanka istaknuto je da je Budućnost Voli od izuzetnog značaja ne samo za Podgoricu, nego i za Crnu Goru i da je neophodno uložiti više napora, ali i opredijeliti značajniju podršku, sa lokalnog i državnog nivoa kako bi klub svaku narednu sezonu dočekao što spremnije.

Saopšteno je da je važno je da podrška toj saradnji bude i od Vlade Crne Gore kako bi se u dogovoru sa Upravnim odborom kluba i Glavnim gradom napravio dugoročan plan i obezbijedio strateški pristup nastavku razvoja kluba i ostvarivanja respektabilnih rezultata kako na nacionalnom, tako i regionalnom i međunarodnom nivou.

Bokan se zahvalio novoj gradskoj upravi na tome što na pravi način sagledava značaj Kluba i uvažava sve što je do sada urađeno.

“Zahvaljujem na razumjevanju i podršci kada je u pitanju budućnost naše Budućnosti. Na sastanku Upravnog odbora Kluba, koji je zakazan već za ponedjeljak, detaljno ćemo prezentovati današnji dogovor i odrediti dalje pravce u susret novoj košarkaškoj sezoni. Samo zajedničkim djelovanjem možemo sa optimizmom gledati u godine koje dolaze i veoma sam zadovoljan što je to jedinstveno opredjelje i zaključak današnjeg sastanka”, kazao je Bokan.

Sastanku su prisustvovali zamjenici gradonačelnice Luka Rakčević i Danilo Šaranović, kao i pomoćnik sekretara Sekretarijata za kultutu i sport Miloš Antić.

