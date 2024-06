I Roganović u četvrtfinalu EP u boksu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Matija Roganović plasirao se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za juniore u Sarajevu.

Roganović je danas u osmini finala kategorije do 66 kilograma savladao Leventea Turosa iz Mađarske.

On se u četvrtfinalu pridružio Vasiliju Kujundžiću, koji je juče savladao Gabrijela Makića iz Srbije.

Četvrtfinalni mečevi na programu su 27. juna.

Ukoliko pobijede plasiraće se u polufinale i obezbiejditi medalju.

Roganović će boksovati protiv Ruduana Gašija iz Albanije, a Kujundžić protiv Kristijan Cucu iz Rumunije.

Boksere prati glavni trener reprezentacije Sergej Kudravcev i treneri Boško Drašković i Stevan Sjekloća.

Šampionat Evrope u Sarajevu okupio je 370 najboljih juniora iz 28 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS