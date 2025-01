Hrvatski rukometaši prvi finalisti Svjetskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Hrvatske prvi su finalisti 29. Svjetskog prvenstva.

Hrvatska je večeras u Zagrebu, u polufinalnom meču, savladala Francusku 31:28 i nakon 16 godina ponovo izborila meč za svjetski tron.

To je hrvatskim rukometašima peto finale na šampionatima svijeta, a jedini trofej osvojila je 2003. godine.

Bila je finalista i 1995, 2005. i 2009. godine, ali je morala da se zadovolji srebrnim odličjima.

Hrvatsku su do pobjede vodili Zvonimir Srna i Marin Jelinić sa po sedam, dok je gol manje postigao Ivan Martinović.

Istakao se i golman Dominik Kuzmanović sa 17 odbrana.

U francuskoj selekciji najbolji je bio Dika Mem sa osam pogodaa.

Rival hrvatskim rukometašima u nedjeljon finalu biće bolji iz sjutrašnjeg duela Danske i Portugala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS