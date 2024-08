Hrvatska u finalu, sa Srbijom za zlato

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Hrvatske igraće u finalu olimpijskog turnira u Paritu.

Hrvatska je večeras u polufinalnom meču savladala Mađarsku 9:8 i četvrti put izborila plasman u veliko finale.

Hrvatski vaterpolisti bili su finalisti i 1996, 2012. i 2016. godine, od čega su jednom bili zlatni – u Londonu 2012.

Za olimpijsko zlato u Parizu boriće se u nedjelju sa Srbijom, koja je ranije danas bila bolja od Sjedinjenih Američkih Država 10:6.

preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS