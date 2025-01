Hrvatska pobjedom protiv Slovenije do četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Hrvatske pobijedili su večeras u Zagrebu selekciju Slovenije 29:26 i kao prvoplasirani iz četvrte grupe izborili četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Među osam najboljih iz te grupe je i Egipat, koji je u posljednjem kolu savladao Zelenortska ostvrva 31:24.

Iz treće grupe plasman u četvrtfinale izborili su Portugal i Brazil.

Portugal je čelnu poziciju potvrdio pobjedom protiv Čilea 46:28, a Brazil mjesto u nokaut fazi pobjedom u duelu sa Španijom 26:25.

U četvrtfinalu, u utorak, rivali će biti Hrvatska – Mađarska i Francuska – Egipat, dok će dan kasnije igrati Danska i Obrazil, odnosno Portugal i Njemačka.

