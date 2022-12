Hrvatska i Maroko za treće mjesto

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Hrvatske i Maroka odigraće sjutra u Dohi utakmicu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Biće to njihov drugi međusobni duel u Kataru, nakon što u prvom, na startu šampionata, nije bilo golova (0:0).

Hrvatska će drugi put igrati za treće mjesto na šampionatima svijeta, nakon što je 1998. godine u Francuskoj bila bronzana.

Prije četiri godine u Rusiji igrala je finale.

Maroko je ostvario najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima i prva je afrička selekcija koja je izborila plasman među četiri najbolje.

Hrvatska, koja je u polufinalu poražena od Argentine 3:0, kao drugoplasirana u F grupi izborila je osminu finala.

Savladala je Kanadu 4:1, dok je bez golova igrala sa Marokom i Belgijom.

U nokaut fazi, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, eliminisala je Japan (3:1, 1:1) i Brazil (4:2, 1:1).

Maroko je istorijski uspjeh ispisao pobjedama u grupi protiv Belgije 2:0 i Maroka 2:1 i remijem sa Hrvatskom.

U osmini finala, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, eliminisao je Španiju (3:0), dok je u četvrtfinalnom meču bio bolji od Portugala 1:0.

Od finala marokanske fudbalere odvojio je poraz od Francuske 2:0.

Utakmica na Kalifa internešnal stadionu počeće u 16 sati.

Finalni duel, u kojem će se za trofej boriti Francuska i Argentina, na programu je u nedjelju.

