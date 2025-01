Hrvatska i Francuska do polufinala u posljednjoj sekundi

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Hrvatske i Francuske biće rivali u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Hrvatska je danas u Zagrebu, u četvrtfinalnom meču, savladala Mađarsku 31:30.

Odlučujući pogodak postigao je Marin Šipić u posljednjoj sekundi utakmice.

U posljendjem sekundu slavila je i Francuska protiv Egipta 34:33.

Meč viner bio je Luka Karabatić.

Drugi polufinalni par biće poznat sjutra u Berumu – U 17 sati i 30 minuta sastaće se Danska i Brazil, dok je za 20 sati i 30 minuta zakazan duel Portugala i Njemačke.

