Holandija u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Holandije prvi su četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva u Kataru.

Holandija je danas na Kalifa internešnl stadionu, u meču osmine finala, savladala selekciju Sjedinjenih Američkih Država (SAD) 3:1.

Do pobjede i plasmana među osam najboljih došla je golovima Memfisa Depaja u 10, Dejlija Blinda u 45. i Denzela Damfrisa u 81. minutu.

Jedini pogodak za SAD postigao je Hadži Rajt u 76. minutu.

Rival Holandije u četvrtfinalu biće poznat nakon večerašnjeg duela na stadionu Ahmed bin Ali, između Argentine i Australije.

