Herceg Novi odbranio trofej

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog odbranile su trofej Kupa Crne Gore.

Herceg Novi je danas u Bijelom POlju, u finalnom meču, savladao Luku Bar 3:0 (25:21, 25:14 i 25:19).

Hercegnovski tim drugu sezonu završio je bez izgubljenog seta.

Luka Bar od 2017. godine nema trofej Kupa, a osvajala ga je sedam puta (2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. i 2017).

