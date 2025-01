Haugan pobjednik noćnog slaloma u Šladmingu

Podgorica, (MINA) – Norveški skijaš Timon Haugan pobjednik je noćnog slaloma u Šladmingu.

Haugan je u devetom slalomu sezone Svjetskog kupa slavio u vremenu minut, 48 sekundi i pet stotinki,

ispred dvojice Austrijanaca.

Manuel Feller bio je drugi sa zaostatkom od 20 stotinki, dok je treće mjesto zauzeo Fabio Gštrein sa 67 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Vodeći nakon prve vožnje Njemac Linus Štraser ostao je bez postolja zauzevši četvrto mjesto, dok je vodeći do ove trke u poretku slaloma Francuz Klemon Noel pao u drugoj vožnji.

Vodstvo u poretku slaloma preuzeo je Norvežanin Henrik Kristofersen, koji je slalom u Schladmingu završio na osmom mjestu.

Kristofersen ima 467 bodova, a slijede Noel (464) i Švajcarac Loik Mejar (415).

U ukupnom poretku Svjetskog kupa vodi Švajcarac Marko Odermat sa 1066 bodova, ispred Kristofersena (746) i Mejera (637).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS