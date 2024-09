Gran pri dokumentarnom filmu Na zlatnim skalama – Olimpijski Herceg Novi

Podgorica, (MINA) – Na zlatnim skalama – Olimpijski Herceg Novi, autora Ivice Vidanovića, dobitnik je Gran prija drugog međunarodnog festivala sportskog filma /Budva sports and arts film festival -BSAFF/, odlučio je žiri festivala.

Žiri, kojim je predsjedavao Ognjen Rakčević, saopštio je da je u olimpijskoj godini, a u skladu sa sloganom ovogodišnjeg festivala OLIMPIJSKI SAN, naročito cijenio autore i priče sa ovih prostora i baš ovakvim odabirom laureata želi da podstakne neke nove autore sa ovog podneblja da biraju teme vezane za ovaj prostor.

“Cijeneći ogroman trud uložen u uklapanje velikih, a potpuno različitih priča, velikih sportista, Žiri u ovoj olimpijskoj godini Gran pri dodjeljuje filmu Na zlatnim skalama – Olimpijski Herceg Novi. Film, na ponos svih Novljana, Crnogoraca i ljudi sa ovih prostora uopšte, pravi je pokazatelj da granice ne postoje i pokazuje šta je sve moguće i dostižno”, kazao je Rakčević.

Najbolji kratkometražni dokumentarni film je 4:30, autora autora Vasilija Ovčinikova, dok je nagrada najbolji srednjemetražni dokumentarni film Olimpijada u Sarajevu, autora Muhameda Bikića.

Živjeće san, autora Tonija Ristevskog, proglašen je za dugometražni dokumentarni film, najbolji igrani film je Momak i djevojke, autora Ivice Vidanovića.

Nagradu za najbolju režiju pripala je filmu Pomjeranje unutrašnjih planina, autora Andrea Recchia, dok je najbolji film edukativnog karaktera bio je Nepobediv, autora Vladimira Ristića.

Priznanja za životno djelo dodijeljena su legendarnim stručnjacima i sportistima – Zoranu Živkoviću, Božidaru Ivanoviću, Igoru Vušuroviću, Bojani Popović i Marini Kovijanić, a priznanja su uručena i učesnicima Olimpijskih igara iz Budve, kao i učesnicima Paraolimpijskih igara.

Na drugom internacionalnom festivalu Budva sports and arts film festival (BSAFF) prikazana su 43 filma iz 16 država svijeta.

Festival Budva Sports & Arts Film nalazi se među 130. članica velike svjetske porodice Saveza sportskih televizija i slika na ekranu (FICTS), sa sjedištem u Milanu, gdje će se upravo od 5. do 9. novembra održati “Sport movies & TV 2024 – 42nd Milano International Ficts Fest”.

