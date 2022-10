Golbalisti posjetili Fudbalski savez

Podgorica, (MINA) – Sjajni rezultati koje bilježe golbalisti Nikšića i reprezentativci Crne Gore u tom sportu najbolja su promocija paraolimpizma, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Gosti te asocijacije bili su igrači i stručni štab nikšićkog kluba i čelnici Paraolimpijskog komiteta.

“Danas smo imali priliku da se družimo sa sjajnim momcima iz Golbal kluba Nikšić, koji predstavljaju našu državu u Ligi šampiona. Sjajni rezultati koje bilježe u tom sportu, najbolja su promocija paraolimpizma i Fudbalski savez će i ubuduće sa velikim zadovoljstvom podržati akcije naših golbalista”, saopšteno je iz te asocijacije nakon sastanka u Kući fudbala.

Nikšićke golbaliste za vikend očekuje nastup na finalnom turniru Lige šamiona u Roštoku.

