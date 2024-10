Gojković srebrna na EP u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković sa srebrnom medaljom završila je nastup na Evropskom prvenstvu do 23 godine u Sofiji.

Ona je danas u finalnom meču kategorije do 57 kilograma, odlukom sudija na poene, poražena od Francuskinje Stelini Grosi.

Gojković je, u izjednačenoj borbi u kojoj je ishod mogao biti i drugačiji, pružila snažan otpor i bila ravnopravna, u nekim trenucima i bolji rival.

Sudije su presudile u korist Francuskinje i meč bodovale 3:2.

Selektor Nikola Ružić kazao je da je meč bio izjednačen i da sudije ne bi pogriješile i da su za pobjednicu proglasili crnogorsku bokserku.

“Izjednačen meč, u kojem su nijanse odlučivale. Zadovoljan sam kako je odradila finale. Najveći problem pravila nam je povreda nosa, od udarca glavom Bjeloruskinje u polufinalu. Nije slomljen, ali je otekao i mnogo je boli. Morala je da primi anesteziju pred meč. To je možda uticalo na kasniji početak u prvoj rundi, a ostale dvije po meni nije izgubila”, rekao je Ružić agenciji MINA.

Gojković je na putu do finala eliminisala Oliviju Grejs Holms iz Engleske, Mađaricu Rebeku Doboš i

Bjeloruskinju Marinu Muliarčik.

Komentarišući nastupe ostalih crnogorskih boksera, Ružić je kazao da je zadovoljan rezultatom Tomislava Đinovića i načinom na koji je došao do bronzane medalje.

“Pobijedio je dva meča, a izgubio na poene od domaćeg boksera Radoslava Rosenova. Zadovoljan sam kako je odradio i taj meč, uprkos porazu, više mi se sviđa kako je boksovao nego u prethodnim bprbama koje je dobio”, rekao je Ružić.

Govoreći o Petru Liješeviću istakao je da na žalost nije imao sreće i da ga je povreda arkade zaustavila u osmini finala.

