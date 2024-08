Gojković novi trener Jadrana

Podgorica, (MINA) – Vladimir Gojković novi je trener seniorskog tima i šef stručnog štaba Jadrana, saopšteno je iz hercegnovskog kluba.

Biće to njegov povratak u klub u kojem je proveo igračku počeo trenersku karijeru.

Doskorašnji selektor na toj funkciji naslijedio je Petra Radanovića.

Nekadašnji sportista godine Crne Gore bio je član zlatne generacije crnogorskih vaterpolista, koja je 2008. godine u Malagi osvojila titulu prvaka Evrope.

Od 2012. do 2015. godine predvodio je hercegnovski Jadran, kada se u potpunosti posvetio reprezentaciji koju je vodio do Igara u Parizu.

Prije Gojkovića u Herceg Novi su stigli Aleksandar Ivović, Vuk Milojević, Đorđe Lazić i Dimitrije Obradović, dok su ugovore produžili Vasilije Radović, Darko Đurović i Jovan Vujović.

Jadran će u kvalifikacijama za Ligu šampiona igrati u grupi A, a protivnici će mu biti Jug, Barselona, Dinamo iz Bukurešta i Banja Luka.

Ako Novljani preskoče kvalifikacije igraće u grupi C, gdje se nalaze Barseloneta, Marsej i Vašaš.

