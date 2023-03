Gojković na turniru u Letoniji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska reprezentativka Bojana Gojković nastupiće u Letoniji na međunarodnom turniru za žene Riga Ladies Boxing Cup, koji je okupio bokserke iz 21 države.

Članica Budve će se u polufinalu kategorije do 57 kilograma, u subotu, boriti protiv bolje iz duela između Poline Golubove iz Estonije i Sare Svenson iz Švedske.

“Uz Bojanu se u Letoniji nalazi i Nikola Ružić, njen trener i selektor reprezentacije Crne Gore”, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Turnir u Rigi crnogorskoj bokserki u sklopu je priprema za nastup na Evropskim igrama i šampiontu svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS