Gojković na startu protiv Engleskinje Holms

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković u osmini finala Evropskog prvenstva do 23 godine u Sofiji boriće se protiv Olivije Grejs Holms iz Engleske, odlučeno je danas žrijebom.

Borba kategorije do 57 kilograma na programu je u nedjelju

Gojković će se, ukoliko savlada Engleskinju, u četvrtfinalu u utorak boriti protiv Mađarice Rebeke Doboš, koja je slobodna na startu šampionata.

Rival Tomislavu Đinoviću u osmini finala kategorije do 60 kilograma biće u nedjelju Bjelorus Vladislav Smalouski, dok će Petar Liješević prvi put na ring u ponedjeljak protiv borca iz Bjelorusije Andreja Masalaua.

Ukoliko savladaju svoje rivale u osmini, Đinović i Liješević će svoje četvrtfinalne borbe imati u srijedu.

Sa crnogorskim bokserima u Sofiji borave selektor Nikola Ružić i trener BK Zlatičanin Momčilo Zlatičanin.

