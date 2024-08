Gojković istekao mandat, neće se ponovo kandidovati

Podgorica, (MINA) – Vladimiru Gojkoviću istekao je mandat za selektora vaterpolo reprezentsacije Crne Gore i neće se ponovo kandidovati za tu fukciju, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Navodi se da je to dogovoreno na sastanku članova Upravnog odbora sa Gojkovićem.

Predsjednik Upravnog odbora Đuro Radović kazao je da je i sam plasman vaterpolo reprezentacije na Olimpijskim igrama u Parizu sam po sebi veliki uspijeh, posebno ako se ima u vidu da je vaterpolo reprezentacija bila jedina nacionalna selekcija iz Crne Gore.

“U razovoru sa Vladom bili smo zajedničkog stava po tom pitanju. Želim da se zahvalim Vladu na više nego predanom radu na funkciji selektora i postignutim rezultatima. Ubjeđen sam da će u budućnosti Vlado još mnogo dati crnogorskom vaterpolu”, rekao je Marić.

Gojković je kazao da je imao veliku čast da obavlja funkciju selektora vaterpolo reprezentacije Crne Gore.

“Za mene najveće moguće dostignuće u trenerskoj karijeri je biti selektor svoje zemlje. Želim da se zahvalim svoj trojici predsjednika Saveza sa kojima sam sarađivao. Osjećao sam cijelo vrijeme apsolutnu podršku sa njihove strane, kao i od strane svih članova upravnih odbora”, rekao je Gojković.

On se zahvalio svim sportskim radnicima, svim trenerima sa kojima sam sarađivao i naravno svim igračima.

“Na kraju želim istaći da se nadam da će crnogorski vaterpolo ići uzlaznom putanjom, a ja ću se uvijek truditi, koliko mi mogućnosti budu dozvoljavale, da budem na raspolaganju vaterpolu u Crnoj Gori”, rekao je Gojković.

